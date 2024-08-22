Россияне стали больше тратить на дачу, сад и огород

«Одноклассники»: россияне увеличили затраты на дачу, сад и огород в 2024 году

Социальная сеть «Одноклассники» и аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» провели исследование и выяснили, что россияне в 2024 году стали больше тратить на товары для дачи, сада и огорода. Также граждане страны стали больше интересоваться темами садоводства в интернете.

В первом полугодии средний чек на товары для дачи вырос на 13% и составил 3564 рубля, также на 12% выросло количество покупок. Это говорит о том, что россияне стали чаще проводить время на даче и в сельской местности. Специалисты предположили, что на это факт повлияло развитие инфраструктуры и большое количество дачных участков в окружении городских агломераций.

Больше всего статистика изменилась в разделе семян: россияне приобрели на 18% больше упаковок, их средняя стоимость выросла на 11%. Дачники в этом году активнее инвестировали в обновление инвентаря, при этом популярнее стали более качественные товары из высокого ценового сегмента.

Эксперты также отметили рост любителей пикников. Об этом свидетельствует увеличение продаж раскладных столов, скачок составил 39%, средний чек при этом вырос на 8%.

В «Одноклассниках» россияне чаще ищут советы и вдохновение для дачных работ.