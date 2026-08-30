Россияне стали больше интересоваться настольными играми

Россияне все чаще выбирают настольные игры как альтернативу цифровому досугу и способ провести время с близкими, сообщает газета «Известия» .

Президент издательского холдинга Hobby World Михаил Акулов рассказал, что настольные игры перестали быть увлечением узкого круга людей. По его словам, популярность формата растет из-за желания реже пользоваться гаджетами и общаться лично.

«Настольные игры дают прекрасную возможность выключить телефон и компьютер и несколько часов провести за одним столом с друзьями, превратив коммуникацию в живое, качественное общение лицом к лицу, а не просто нахождение рядом», — отметил Акулов.

Эксперт сообщил, что новички обычно начинают с простых игр, а затем переходят к более сложным стратегиям и сюжетным проектам. Индустрия также развивает игры по мотивам фильмов, книг и других известных вселенных. Отдельным трендом стали кооперативные игры и семейный досуг с детьми.

Российский рынок настольных игр Акулов оценил примерно в 32 млрд рублей. В городах открываются клубы и появляются фестивали, а компании расширяют ассортимент новых проектов.