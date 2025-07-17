Россияне стали активно раскупать кондиционеры на фоне июльской жары

С начала мая по середину июля из-за аномальной жары в некоторых российских регионах более чем втрое вырос спрос на сплит-системы на маркетплейсах. К такому выводу пришли специалисты «МегаФона» на основании аналитических данных.

При этом общий рост заказов климатической техники по сравнению с прошлым годом составил 20%. Кондиционеры покупают на 27% чаще, вентиляторы — на треть.

Примечательно, что летом также увеличился спрос на обогреватели и тепловентиляторы — причем сразу на 53% по сравнению с прошлым годом. Отчасти это объясняется аномально холодными днями на майских праздниках и на рубеже июня-июля.

При этом начиная с конца мая средние цены на климатическую технику шли вниз. За прошедший месяц они упали на 22%. Вентиляторы на пике спроса 10 июля оказались на 51% дешевле в сравнении с началом года, когда продажи были практически нулевыми.