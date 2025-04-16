Россияне стали активнее интересоваться самиздатом

Самиздат-площадки привлекают все больше россиян: число их пользователей за год выросло на 37%, а время посещения — на 24%. Об этом сообщили аналитики Yota, изучив обезличенные данные за первые кварталы 2024 и 2025 годов.

По объему потребляемого трафика лидером среди книжных платформ остается «ЛитРес», за ним следует сервис «Яндекс Книги». Третье, четвертое и пятое места заняли самиздат-площадки Author Today, Litgorod и Litnet.com. При этом MyBook.ru, который ранее входил в тройку лидеров, опустился на шестую строчку.

Такие площадки позволяют авторам продавать свои произведения читателям напрямую, без помощи издателей. Чаще всего на них размещается жанровая литература — фантастика, фэнтези или романтическая проза.

Активнее всего самиздатом интересуются люди от 36 до 45 лет. При этом значительный прирост за прошедший год показала категория 56+. Мужчин на таких сервисах чуть больше, чем женщин — 52%.

Среди городов в обеих категориях лидируют Москва и Санкт-Петербург, а вот третье место различается: самиздат больше любят в Нижнем Новгороде, Челябинске, Краснодаре, Хабаровске, Новосибирске, а традиционные онлайн-библиотеки — в Уфе, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Самаре.

По данным МегаФона, среди москвичей количество пользователей самиздата выросло за год на 27%, а онлайн-библиотек — на 14%. Чаще всего жители столицы заходят на платформы с четверга по субботу, реже всего — по понедельникам.