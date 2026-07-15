Россияне смогут получить компенсацию ущерба от телефонных мошенников

Минцифры разработало схему получения компенсации от оператора связи и банка для россиян, которые перевели деньги телефонным мошенникам, если они не предотвратили хищение средств. Проект постановления правительства опубликовали на портале проектов правовых актов.

Документ предусматривает, что банк после обращения пострадавшего должен проверить, мог ли он самостоятельно остановить подозрительную операцию.

Если банк делает вывод, что действовал надлежащим образом, то направляет обращение оператору связи. Тот проверит, мог ли он своевременно выявить мошеннический номер и принять необходимые меры.

Если установят, что нарушение произошло на стороне оператора и подозрительный номер не зафиксировали, компенсацию пострадавшему выплатит именно оператор.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян через предложения по оформлению виз.