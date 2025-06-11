Россияне рассказали об отношениях с бывшими

VK: каждый пятый россиянин хотел бы вернуться к бывшему партнеру

Россияне поучаствовали в опросе об отношениях с бывшими партнерами. Исследование провел дейтинг-сервис «VK Знакомства».

Треть опрошенных заявили, что нет никаких оснований поддерживать связь с экс-возлюбленными, 46% отрицательно отнеслись бы к тому, что их нынешний партнер общается с бывшими.

«Каждый пятый респондент хотел бы вернуться к бывшему партнеру. Мужчины задумываются об этом чаще женщин — 27% против 17%», — выяснили в VK.

Порядка 65% россиян точно не хотели бы возвращать прошлые отношения. Большинство не общаются с бывшими и не поддерживают с ними связь. К возможным причинам для продолжения общения респонденты отнесли уважение и благодарность, наличие общих детей и стремление сохранить дружбу.

В последнее верят 18% опрошенных, половина считает дружбу с бывшими невозможной. Женщины и мужчины в равной степени отрицательно относятся к идее контактов нынешнего партнера с экс-возлюбленными.

Участниками опроса стали 1,2 тысячи человек по всей России.