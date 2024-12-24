Россияне рассказали о выгорании и других проблемах на работе в 2024 году

«Известия»: 47% россиян выгорели на работе в этом году

Россияне рассказали об удачных и неприятных событиях на работе в уходящем году. С результатами исследования аналитиков платформы hh.ru ознакомились «Известия» .

Главным радостным событием 2024 года 29% участников опроса назвали повышение зарплаты, причем чаще всего это происходило с юристами (41%), маркетологами (40%), работниками обещепита и сферы закупок (по 37%), ИТ-специалистами (36%), а также строителями (35%).

Среди успехов у россиян оказалась новая работа, о чем сообщили 28% респондентов. 25% работников смогли удачно провести в отпуск и нормально отдохнуть. Личными достижениями за год 24% назвали новые прочитанные книги, 23% — повышение квалификации, а еще 17% — покупки, о которых мечтали.

47% опрошенных назвали выгорание на работе одной из главных неудач. На второй строчке с показателем 40% оказалось разочарование в компании или рабочем процессе, а на третьем — провал на собеседовании в компанию мечты (23%). Уволились 22% респондентов, а еще столько же пожаловались на ухудшение условий труда.

Каждый пятый опрошенный россиянин рассказал о возникших в 2024 году проблемах со здоровьем. 20% сообщили о конфликтах с коллегами, 15% респондентов отказали в повышении зарплаты, а еще 12% — в повышении в должности.

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