Россияне рассказали о своих эмоциях при посещении исторических мест
«Одноклассники»: россияне испытывают гордость при посещении памятных мест
Большинство россиян при посещении памятных мест испытывают уважение к предкам и гордость за историю страны. Об этом сообщили представители соцсети «Одноклассники» со ссылкой на проведенное исследование.
В гордости признались 40% из семи тысяч участников опроса из всех регионов страны. Также россияне заметили, что в таких местах испытывают вдохновение и чувство благодарности.
По данным исследования, несколько раз в год около трети опрошенных посещают исторически значимые объекты. Один раз в год это делают 38% респондентов, а раз в несколько лет — 24%. И лишь 8% соотечественников — крайне редко.
Наиболее значимыми местами россияне назвали скверы и парки, имеющие историческую ценность, архитектурные памятники и мемориалы, а также исторические сооружения и здания.
Более четверти опрошенных рассказали, что посещают их для расширения кругозора, столько же — ради семейных прогулок.
Основной причиной непосещения памятных мест россияне назвали физические ограничения и недостаток личного времени.
Ранее стало известно, что патриотические однодневные туры для детей и подростков стартовали в Подмосковье.