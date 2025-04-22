Россияне рассказали о своих эмоциях при посещении исторических мест

Большинство россиян при посещении памятных мест испытывают уважение к предкам и гордость за историю страны. Об этом сообщили представители соцсети «Одноклассники» со ссылкой на проведенное исследование.

В гордости признались 40% из семи тысяч участников опроса из всех регионов страны. Также россияне заметили, что в таких местах испытывают вдохновение и чувство благодарности.

По данным исследования, несколько раз в год около трети опрошенных посещают исторически значимые объекты. Один раз в год это делают 38% респондентов, а раз в несколько лет — 24%. И лишь 8% соотечественников — крайне редко.