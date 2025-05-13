Россияне рассказали о способах защиты от насекомых на природе

В России вырос спрос на защитные средства от насекомых

Продажи средств защиты от насекомых весной 2025 года выросли в России на 7%, при этом в отдельных регионах рост превысил 20%. Речь идет о Башкирии и Ленобласти, выяснили аналитики «Контур.Маркета» и финтех-компании ЮMoney.

В Москве и Подмосковье продажи средств защиты от насекомых, наоборот, снизились на 9%.

«Аналитики „Контур.Маркета“ изучили 3,1 миллиона чеков, выданных в торговых точках по всей стране при покупках средств защиты от насекомых. Сравнили данные за период с 1 апреля по 5 мая 2025 года с таким же периодом 2024 года», — следует из материала.

По сравнению с прошлым годом цены на репелленты выросли на 20% — со 151 до 182 рублей. Порядка 70% респондентов любят бывать на природе с наступлением тепла, 27% выезжают на природу иногда и только 3% не нравится такое времяпрепровождение.

Более половины опрошенных (63%) заявили, что их беспокоят укусы насекомых, 37% россиян не переживают из-за этого. Некоторые отметили, что стараются реже бывать в лесу в период клещей, чаще обрабатывают собак и кошек и предпочитают плотную одежду светлых тонов, чтобы быстрее заметить насекомых.

Для защиты от клещей 44% россиян носят закрытую одежду и обувь, еще 41% респондентов регулярно осматривает себя, детей и животных после прогулки. Спреи используют 36% опрошенных, а 22% никак не защищаются.

Треть россиян тратит на защиту от насекомых за сезон от 500 до тысячи рублей, 14% — от двух до пяти тысяч, 12% — от пяти до семи тысяч рублей, 9% — от семи до девяти тысяч, 6% — от девяти до 10 тысяч рублей.

«При укусе клеща почти половина опрошенных (49%) сразу обращаются к врачу», — следует из результатов исследования.

Треть россиян самостоятельно удаляют кровососов, 14% руководствуются инструкциями из интернета. Остальные опрошенные послу укуса клеща паникуют и просят совета у близких.