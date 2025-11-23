Россияне откажутся от отчеств в разговоре

Жители России начали реже использовать отчества в разговоре, в будущем во множестве коммуникативных ситуаций от них возможен полный отказ. Об этом РИА «Новости» заявила кандидат филологических наук главный редактор портала «Грамота.ру» Ксения Киселева.

По ее словам, в паспорте отчества останутся, но ситуаций, когда они действительно нужны, будет гораздо меньше.

«Мы видим стремление к менее формальной, более молодежной коммуникации», — сказала Киселева.

Филолог предположила, что традиция обращения по отчеству остается сейчас обязательной в диалоге с преподавателями и врачами.

«Но журналисты давно не используют отчество. В МФЦ, банках и многих рабочих коллективах принято обращаться по имени», — добавила она.

Ранее стало известно, что смайлики заменили точки в переписке россиян. Вопрос знаков препинания уже стал неактуальным в личных беседах.