Россияне назвали нестабильность и начальство главными стрессорами на работе

Нестабильность и неопределенность назвали главными источниками стресса на работе 41% россиян, еще 40% указали на проблемы с руководством. Работодатели оценивают причины напряжения иначе, сообщает Газета.ru .

Исследование hh.ru и психологической платформы Alter показало, что 35% сотрудников считают причиной стресса атмосферу в коллективе. Среди работодателей этот фактор отметили лишь 16%. Неудобный график беспокоит 14% работников, тогда как компании называют его причиной напряжения в 4% случаев.

Работодатели чаще объясняют стресс внешними обстоятельствами: 43% указали на новости и общественно-политический контекст, 33% — на личные проблемы сотрудников. Среди работников эти причины выбрали 8% и 9% респондентов соответственно.

Объем работы считают источником напряжения 27% сотрудников и столько же работодателей. Сроки выполнения задач беспокоят 18% работников, при этом 21% компаний полагают, что они вызывают стресс у персонала.

Более трети работодателей связали со стрессом и выгоранием от 10% до 30% увольнений за последний год. В опросе приняли участие свыше 2,5 тысячи россиян, пишут «Известия».