Россияне назвали громкие разговоры коллег и духоту главными факторами раздражения в офисе

Обстановка в офисе снижает продуктивность 38% россиян, а еще 36% испытывают существенный дискомфорт. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на опрос сети Refolio и мебельной компании Upiter.

Главным раздражителем стали громкие разговоры коллег — на них пожаловался каждый шестой респондент. В числе частых проблем также оказались некомфортная температура (15%), духота и отсутствие приватности (по 13%), отметил сайт URA.RU.

Неудобства в офисе влияют на эффективность: 55% опрошенных заявили о проблемах с концентрацией, а 44% быстрее устают. Для 48% респондентов плохие условия могут стать причиной ухода из компании, а 9% уже увольнялись из-за этого.

Генеральный директор компании Upiter Алексей Павлов подчеркнул, что комфорт рабочего места напрямую влияет на самочувствие и здоровье сотрудников.