Россияне назвали Евгения Онегина и Татьяну Ларину самой контрастной литературной парой

Самой яркой литературной парой, различающейся в социальном и культурном капитале, россияне считают Евгения Онегина и Татьяну Ларину. Об этом свидетельствует совместный опрос «VK Знакомств» и книжного сервиса «Литрес».

Исследователи решили изучить феномен swag gap — когда партнеры в отношениях ведут себя совершенно по-разному и исповедуют разные ценности, а один может значительно превосходить другого.

Разницу в жизненных ценностях опрошенные и назвали фактором, который наиболее негативно влияет на отношения. Самым же безобидным аспектом, разница в котором не мешает счастливому партнерству, назвали внешность и стиль в одежде, на втором месте — интересы и хобби.

По мнению респондентов, swag gap разрушил также отношения Алексея Вронского и Анны Карениной, а кроме того — Андрея Болконского и Наташи Ростовой. Самые популярные пары, которым подобная разница не помешала, — Мастер и Маргарита, а также Эдвард Каллен и Белла Свон из «Сумерек».

Также 69% признались, что и сами сталкивались с таким в отношениях, а 62% это не мешало стать гармоничной парой.

Всего в онлайн-опросе приняли участие более 2,5 тысячи человек из разных регионов России.