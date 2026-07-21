Россияне более чем в восемь раз увеличили покупки саженцев и электростанций для дач

В России зафиксирован резкий рост спроса на товары для строительства и садоводства. Заказы саженцев, рассады и корней растений на одном из популярных маркетплейсов выросли более чем в восемь раз, а солнечных и ветряных электростанций — в 2,6 раза. При этом каждый второй такой заказ делают жители малых городов с населением до 50 тысяч человек, сообщил URA.RU .

Аналитика маркетплейса за июнь и первую половину июля 2026 года показала общий рост категории DIY (сделай сам) и стройматериалов более чем вдвое. Спрос на ручные инструменты увеличился в семь раз, садовые светильники стали популярнее в 2,5 раза, а товары для газоснабжения покупали чаще в 3,2 раза.

Эксперты отмечают, что всплеск интереса вызван не только сезонностью и благоприятной погодой для ремонта. Значительную роль сыграло расширение ассортимента товаров на площадке, позволившее жителям регионов активнее обустраивать свои дома и участки.