Россиянам указали на невозможность быстрого запуска отопления из-за длительного процесса подготовки

Вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков объяснил ИА НСН , что систему отопления в России нельзя быстро запустить или отключить из-за длительного процесса подготовки, который занимает около недели.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) подчеркнул, по данным РИА Новости, важность пересмотра правил запуска отопления. Он указал на необходимость более оперативного реагирования властей на температурные колебания и согласования ремонтных работ с метеопрогнозами. Гаврилов отметил, что текущий механизм регулирования отопительного сезона не успевает за быстрыми изменениями климата.

«Это можно сделать только сразу во всей этой плите, которая сидит на конкретном теплопроводе», — сообщил собеседник агентства.

Ранее власти Московской области отметили, что в регионе начали включать отопление.