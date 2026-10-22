Россиянам, у которых из-за скачка напряжения сгорела бытовая техника, напомнили о компенсации

Россияне, у которых из-за скачка напряжения сгорела бытовая техника, могут потребовать компенсацию от сетевой организации, управляющей компании или исполнителя коммунальной услуги, сообщает РИА Новости .

Для этого необходимо зафиксировать нарушение: при норме в 230 вольт отклонение не должно превышать 10%. Прежде всего нужно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу, потребовать проверки качества электроснабжения и составления акта, сохранив номер обращения. Если техника сгорела и у соседей, стоит попросить их тоже зафиксировать происшествие — коллективные жалобы помогут доказать, что проблема была именно в сети, пишет НСН.

На следующем этапе необходимо получить заключение сервисного центра или провести экспертизу, чтобы подтвердить, что причиной поломки стал скачок напряжения, а не заводской брак. После этого владельцу следует направить письменную претензию ответственному лицу с требованием возместить ущерб, приложив к ней акт, заключение специалиста и чеки на технику.