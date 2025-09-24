Россиянам сообщили о возможности участвовать в формировании региональных программ капитального ремонта

Владельцы жилья сталкиваются с необходимостью оплачивать взносы за капитальный ремонт, и вопрос о возможности их снижения становится все более актуальным. Доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина поделилась с «ФедералПресс» способами уменьшения этих расходов.

Профессор Капустина утверждает: «Размер взносов на капремонт устанавливается региональными властями на основе утвержденных методик расчета, учитывающих специфику местного строительного рынка, климатические условия и техническое состояние жилищного фонда». Она выделяет переход на специальный счет многоквартирного дома как эффективный метод управления финансами и снижения расходов.

Также жильцы могут участвовать в общественном контроле за формированием региональных программ капитального ремонта и обоснованием размера взносов. Это позволит пересмотреть тарифы в соответствии с фактическим состоянием дома и оптимизировать расходы на ремонт.