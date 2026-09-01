Россиянам сообщили о нововведении для пострадавших от ЧС

Доцент Кутарова: пострадавшие от ЧС получат право на неоплачиваемый отпуск

Пострадавшие от ЧС работники с 1 сентября получат право на неоплачиваемый отпуск и один дополнительный выходной с сохранением заработной платы. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

«Работодатель обязан предоставить по письменному заявлению работника: один дополнительный выходной день с сохранением среднего заработка, отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до пяти календарных дней», — отметила эксперт.

Право распространяется на ЧС техногенного и природного характера, подчеркнула Кутарова. Работнику необходимо написать заявление и предоставить документы, подтверждающие проживание в зоне ЧС, нарушение условий жизнедеятельности и утрату имущества.

На Камчатке 23 августа ввели режим ЧС из-за размыва дороги. Участок с 153-го по 191-й километр перекрыли для легкового транспорта, дорожное полотно размыло в районе 176–178-го километра.