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    Россиянам сообщили о нововведении для пострадавших от ЧС

    Доцент Кутарова: пострадавшие от ЧС получат право на неоплачиваемый отпуск

    Фото: РИА «Новости»

    Пострадавшие от ЧС работники с 1 сентября получат право на неоплачиваемый отпуск и один дополнительный выходной с сохранением заработной платы. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

    «Работодатель обязан предоставить по письменному заявлению работника: один дополнительный выходной день с сохранением среднего заработка, отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до пяти календарных дней», — отметила эксперт.

    Право распространяется на ЧС техногенного и природного характера, подчеркнула Кутарова. Работнику необходимо написать заявление и предоставить документы, подтверждающие проживание в зоне ЧС, нарушение условий жизнедеятельности и утрату имущества.

    На Камчатке 23 августа ввели режим ЧС из-за размыва дороги. Участок с 153-го по 191-й километр перекрыли для легкового транспорта,  дорожное полотно размыло в районе 176–178-го километра.