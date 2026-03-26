Россиянам сообщили, что защитить урожай от слизней можно с помощью «пивных ловушек»

С наступлением теплой и влажной погоды активизируются слизни — опасные вредители, способные нанести серьезный ущерб урожаю. Эксперты рекомендуют принять меры в апреле — мае, чтобы избежать борьбы с полчищами вредителей летом. Сайт «7 Дней.Ru» перечислил несколько шагов, которые помогут защитить ваши растения.

Слизни не переносят жару и солнце, поэтому днем прячутся в укрытиях. Уберите с участка остатки досок, старую пленку, кучи сорняков и строительный мусор. Эти места служат вредителям убежищем от жары и способствуют их размножению. Также рекомендуется окашивать траву не только на дорожках, но и по периметру участка, чтобы предотвратить миграцию моллюсков.

Тело слизня очень нежное, поэтому определенные текстуры могут стать для него непреодолимым препятствием. Окружите ценные культуры защитными кольцами из измельченной яичной скорлупы, речного песка, кофейной гущи или древесной золы. Не забывайте обновлять эти барьеры после каждого дождя или полива, так как намокшая зола теряет свои свойства.

Если вредителей уже много, можно воспользоваться их тягой к определенным запахам. Старый проверенный метод — «пивные ловушки». Вкопайте небольшие емкости (пластиковые стаканчики) вровень с землей и наполните их наполовину темным пивом или забродившим компотом. Утром вам останется только собрать «улов».

Слизни выходят на охоту в сумерках, когда почва становится влажной и прохладной. Перейдите на утренний полив вместо вечернего. К ночи верхний слой земли успеет подсохнуть, что затруднит передвижение вредителей к вашим посадкам.