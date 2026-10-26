Россиянам сообщили, что установку шлагбаума во дворе можно проверить по протоколу общего собрания собственников

Если двор входит в состав общего имущества дома, решение об установке шлагбаума принимает общее собрание, за которое должны проголосовать не менее двух третей собственников. Протокол с указанием места установки и порядка оплаты можно запросить у управляющей организации. Если документа нет, следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Когда место не входит в общее имущество, решение принимает местная администрация, и жильцы не обязаны оплачивать содержание конструкции из средств на содержание дома.

Шлагбаум, появившийся без решения собрания и согласования с администрацией, считается самовольным. Оплачивать его установку по требованию инициативной группы без протокола не стоит: нужно составить письменное обращение в управляющую компанию и администрацию, потребовав документы о законности монтажа. Если конструкция установлена законно, расходы распределяются между собственниками пропорционально площади квартир. При нарушениях процедуры рекомендуется жаловаться в прокуратуру, а если шлагбаум мешает движению — в ГИБДД или МЧС. Собственник, голосовавший против, вправе обратиться в суд в течение шести месяцев.