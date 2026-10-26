Россиянам сообщили, что установку шлагбаума во дворе можно проверить по протоколу общего собрания собственников
Установку шлагбаума во дворе многоквартирного дома можно проверить по протоколу общего собрания собственников, сообщило URA.RU.
Если двор входит в состав общего имущества дома, решение об установке шлагбаума принимает общее собрание, за которое должны проголосовать не менее двух третей собственников. Протокол с указанием места установки и порядка оплаты можно запросить у управляющей организации. Если документа нет, следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Когда место не входит в общее имущество, решение принимает местная администрация, и жильцы не обязаны оплачивать содержание конструкции из средств на содержание дома.
Шлагбаум, появившийся без решения собрания и согласования с администрацией, считается самовольным. Оплачивать его установку по требованию инициативной группы без протокола не стоит: нужно составить письменное обращение в управляющую компанию и администрацию, потребовав документы о законности монтажа. Если конструкция установлена законно, расходы распределяются между собственниками пропорционально площади квартир. При нарушениях процедуры рекомендуется жаловаться в прокуратуру, а если шлагбаум мешает движению — в ГИБДД или МЧС. Собственник, голосовавший против, вправе обратиться в суд в течение шести месяцев.