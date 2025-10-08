Россиянам сообщили, что угроза со стороны догхантеров актуальна в любое время года

В России вновь фиксируются случаи отравления собак. Директор Фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров сообщил Life.ru , что угроза со стороны догхантеров актуальна в любое время года.

Балагуров подчеркнул важность внимательности во время прогулок, особенно в привычных местах. «К сожалению, угроза догхантеров актуальна весь год и касается многих регионов», — отметил он.

Для защиты питомца эксперт рекомендует использовать намордник и обучать животное не брать еду без разрешения. «Если вы понимаете, что собака склонна подбирать и пробовать лежащие на земле предметы или пока не в полной мере освоила команды, лучше проявить осторожность», — пояснил Балагуров.

Также важно держать собаку на поводке в людных местах и следить за ней в парках, рядом с мусорками и детскими площадками. «Именно там догхантеры часто оставляют отраву», — предупредил эксперт.

При первых признаках отравления необходимо срочно обращаться в ветеринарную клинику. «Чаще всего догхантеры травят животных противотуберкулезными препаратами или крысиным ядом», — заключил Балагуров.