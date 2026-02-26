Россиянам с неиспользованным остатком маткапитала напомнили о проведении беззаявительной индексации

С 1 февраля 2026 года материнский капитал в России был проиндексирован на 5,6 %. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «ФедералПресс» о размерах выплат и возможных вариантах их использования.

Балынин подчеркнул, что материнский (семейный) капитал — это значимая мера социальной поддержки семей с детьми, которая действует в России с 2007 года. Размер МСК в феврале был скорректирован с учетом инфляции за предыдущий год.

Если право на материнский капитал возникло до 31 декабря 2019 года включительно или родился первый ребенок после 1 января 2020 года, то сумма составит 728 921,90 рублей. При рождении второго ребенка или последующих детей после 1 января 2020 года, если ранее право на получение МСК не возникало, сумма будет равна 963 243,17 рублей. Если на первого ребенка уже был получен МСК, то при рождении второго ребенка будет произведена дополнительная выплата в размере 234 321,27 рублей (с 1 февраля 2026 года).

Эксперт уточнил, что всем гражданам с неиспользованным остатком материнского капитала была проведена беззаявительная индексация.

Средства МСК можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты до достижения ребенком трех лет, формирование пенсионных накоплений. Также средства могут быть использованы для приобретения товаров и услуг, которые помогают детям-инвалидам адаптироваться и интегрироваться в общество. Владелец сертификата на МСК сам определяет, по одному направлению использовать средства или распределить между несколькими.

Если остаток семейного капитала составляет 10 тысяч рублей или меньше, его можно забрать. Заявление можно подать через Госуслуги или лично в Социальном фонде России либо в МФЦ. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, после чего средства перечисляются на банковский счет в течение пяти рабочих дней.