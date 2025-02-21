Россиянам с детьми предложили сыграть на Масленицу в перетягивание каната или в «Атаку на снежный город»

Масленица — популярный российский праздник, знаменующий приход весны. Чтобы весело отметить его вместе с семьей, можно сыграть в предложенные игры, передала «Вечерняя Москва».

Игра «Атака на снежный город» заключается в строительстве снежной крепости, после чего участники делятся на команды защитников и нападающих. Цель — разрушить защитные сооружения противника. Победа достигается, когда укрепление полностью разрушено.

Перетягивание каната — командная игра, объединяющая взрослых и детей. Вместо традиционного каната можно использовать резиновый или пластиковый шланг. Участники должны держаться за руки и перетянуть соперников через обозначенную линию. Важно обеспечить безопасность участников, надев рукавицы или перчатки, рассказал «Петербургский дневник».

Цель игры «Снежный тир» — поразить мишень и получить приз. Могут использоваться различные цели, например, картонные круги или предметы на возвышении. Соревнование выявляет лучшего стрелка.