Россиянам рекомендовали до конца года провести ревизию кредитных договоров и налоговых обязательств

Россиянам рекомендовали до конца года провести ревизию кредитных договоров, налоговых обязательств и коммунальных платежей. Об этом сообщили специалисты «ВМТ Консалт», пишут «Известия» .

Эксперты «ВМТ Консалт» Софья Лукинова и Екатерина Косарева рекомендуют провести финансовый аудит перед началом IV квартала.

В первую очередь необходимо собрать в одном месте информацию обо всех кредитных договорах, налогах и коммунальных платежах. Юрист Лукинова подчеркивает важность проверки поручительств и совместных обязательств с родственниками, чтобы оценить полную долговую нагрузку.

Экономист Косарева советует пересчитать бюджет на оставшиеся месяцы года, сопоставив ожидаемые доходы с обязательными расходами. Если после выплат по кредитам, налогам и ЖКХ средств на жизнь не остается, следует сократить необязательные траты. Решение о досрочном погашении долгов или создании сбережений нужно принимать только после оценки всех регулярных платежей.

Главная ошибка — учитывать только повседневные траты, забывая о фиксированных обязательствах, что ведет к задолженностям.