Россиянам разъяснили порядок возврата денег за некачественные ветуслуги

Если домашний питомец пострадал в результате лечения в ветклинике из-за оказания некачественной услуги, то владелец животного может потребовать через суд возврата денег. Об этом ТАСС рассказала заместитель завкафедрой медицинского права и права биотехнологий Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Татьяна Шилюк.

Юрист посоветовала сначала обратиться с жалобой к руководству ветклиники, изложив в обращении суть претензии. Кроме того, сообщить сведения, подтверждающие, что услуга была оказана некачественно.

«Если обращение с жалобой не привело к желаемому результату, можно обратиться за защитой своих прав в суд. В таком случае потребуется проведение ветеринарной экспертизы для того, чтобы точно установить, привели ли действия ветеринара к причинению вреда животному», — пояснила Шилюк.

Провести экспертизу может и владелец пострадавшего животного, и сама ветклиника. Также придется документально подтвердить оказание услуги и ее оплату.

Если питомец погиб, то хозяин вправе потребовать полного возмещения понесенных им расходов. Кроме того, заявить требование о компенсации стоимости животного и морального вреда.

