Россиянам рассказали, с какого возраста ребенок может продать квартиру

Депутат Гаврилов: дети в России имеют право продавать квартиры с 14 лет

Дети с 14 лет имеют право продавать квартиры, если у них есть письменное согласие родителей и разрешение органов опеки. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Такие документы необходимы для предотвращения случаев, когда имущество ребенка могут использовать против его интересов. Депутат отметил, что у несовершеннолетнего есть право собственности на имущество, переданное ему в дар или полученное по наследству.

«Дети от 14 до 18 лет могут распоряжаться своим имуществом с согласия законных представителей, в некоторых случаях, например, при эмансипации — самостоятельно», — добавил Гаврилов.

Парламентарий подчеркнул, что статус эмансипированного может быть присвоен с 16 лет. Он напомнил, что дети обладают правом на наследование имущества наравне со взрослыми.

Но если ребенок является наследником, управление его долей до достижения 18 лет осуществляют родители или опекуны, а все сделки с этим имуществом требуют разрешения органов опеки.

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