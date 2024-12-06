Россиянам рассказали, почему не стоит оплачивать покупки по QR-коду

Покупателей в магазинах стали все чаще просить оплатить покупку через QR-код. Но такой способ оплаты невыгоден тем, кто рассчитывает получить кешбэк, предупредила в разговоре с агентством «Прайм» заведующая кафедрой «Финансы и кредит» Экономического факультета РУДН Дарья Динец.

По ее словам, в первую очередь оплата по QR-коду выгодна продавцам, так как снижается комиссия за эквайринг. Деньги зачисляются как юрлицу, проходя через Систему быстрых платежей, но кешбэк за это не начисляется.

«В целом для покупателя разницы в способе оплаты нет, разве что продавцы закладывают небольшой процент в цену товаров в ожидании того, что некоторым покупателям неудобно оплатить QR-кодом», — отметила Динец.

Она добавила, что выгоду в случае с QR-код можно получить в том случае, если магазин предлагает за это скидку. При этом покупателям обязаны дать возможность расплатиться любым законным способом и предоставить чек.