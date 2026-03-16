Россиянам рассказали об истории Волоколамской иконы Божией Матери, почитаемой Церковью 16 марта

Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов в беседе с RT рассказал о значении и истории Волоколамской иконы Божией Матери, почитаемой православной Церковью 16 марта. Он подчеркнул, что икона является списком с известной Владимирской иконы, написанной в XVI веке по заказу Григория Лукьяновича Бельского, более известного как Малюта Скуратов.

Скуратов, глава опричнины царя Ивана Грозного, был известен своей жестокостью и кровавыми расправами. Однако в 1572 году он заказал копию Владимирской иконы для Иосифо-Волоцкого монастыря, украсив ее драгоценными камнями и золотом. Согласно преданию, Малюта приносил покаяние и просил Бога о прощении своих грехов.

Иванов отметил, что Волоколамская икона отличается от других копий изображением святых архангелов и московских святителей на полях. Икона прославилась многочисленными чудесами и исцелениями, что сделало ее объектом паломничества и молитвы.