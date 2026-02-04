Россиянам рассказали об акции «Тележки Добра», приуроченной ко Дню Защитника Отечества
С февраля в десятках городов России стартовала благотворительная акция «Тележки Добра», приуроченная ко Дню защитника Отечества. Об этом написала Общественная Служба Новостей.
В рамках мероприятия желающие могут приобрести продукты питания и предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи военнослужащим.
Акция проводится в ряде регионов, включая Екатеринбург, Краснодар, Пермь, Москву, Воронеж и Тамбов. Организаторы рассчитывают привлечь большое количество участников, желающих поддержать россиян, находящихся на линии фронта.