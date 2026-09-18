Россиянам рассказали о возможности вернуть недополученную часть страховой пенсии за прошлые периоды

Россияне могут получить недополученную часть страховой пенсии за прошлые периоды, если Социальный фонд России (СФР) допустил ошибку при расчете или выплате. Об этом «Ленте.ру» сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин.

Если сведения о стаже или коэффициентах не были учтены, несмотря на наличие данных у фонда, гражданин может заказать выписку из индивидуального лицевого счета и запросить в отделении Социального фонда России письменное разъяснение расчета. Этот документ необходимо сверить с трудовой книжкой, архивными справками и данными о заработке для выявления пропущенных периодов, пишет RTVI.

Далее следует подать заявление о перерасчете через «Госуслуги», клиентскую службу СФР или МФЦ. В тексте нужно указать ошибку, дату возникновения права и приложить подтверждения, а также попросить выдать письменное решение. Рассмотрение занимает до пяти рабочих дней.

Если по истечении этого срока расчет не исправлен, следует обратиться с жалобой к руководителю отделения, а затем — в вышестоящий орган СФР, приложив доказательства. В случае отсутствия результата придется инициировать судебное разбирательство.