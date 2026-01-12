Русская православная церковь ежегодно 12 января чтит память святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси, чья деятельность имела огромное значение для укрепления русской государственности и порядка в церковной жизни. Эта важная историческая фигура оставила глубокий след в формировании духовного наследия нашей страны, написал RT .

Михаил Иванов, возглавляющий общероссийское общественное движение «Россия Православная» и заместитель председателя Всемирного русского народного собора подчеркнул исключительную роль Макария в истории России и Русской православной церкви. Под его руководством происходили ключевые события, такие как знаменитый собор 1547 и 1549 годов, положившие начало официальному почитанию множества русских святых.

Макарий Московский сыграл важную роль в культурной сфере, создав грандиозный труд — сборник Великих Четий-Миней, содержащий жизнеописания святых, наставления и духовные произведения. Этот уникальный сборник служит ценнейшим источником древнерусской литературы и настоящим кладезем мудрости для последующих поколений.

Митрополит Макарий не только упорядочивал религиозную жизнь, но и активно участвовал в укреплении государственной власти, поддерживая реформы Ивана IV, известного как Иван Грозный. Иванова особо выделил многогранность вклада святителя, характеризуя его как выдающегося организатора и просвещенного деятеля своего времени.