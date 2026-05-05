Россиянам рассказали о способах возврата денег, отправленных на закрытый банковский счет

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова рассказала RT , что делать, если деньги переведены на закрытую карту.

По словам эксперта, если блокируется только пластиковая карта, а счет продолжает существовать, деньги могут поступить. Однако автоматического возврата ждать не стоит — получателю придется обратиться в банк, перевыпустить карту или забрать остаток в кассе.

Чирикова пояснила, что возврат вероятен, когда счет закрыт и зачисление невозможно, реквизиты некорректны или адресата невозможно определить, а также когда операция отклонена до исполнения.

По закону №161-ФЗ перевод осуществляется в срок не более трех рабочих дней с момента списания. Однако сроки возврата зависят от стадии операции и причины неисполнения. В соответствии с положением №762-П неисполненное распоряжение возвращается или аннулируется не позднее следующего рабочего дня после возникновения основания.

Если деньги не вернулись в течение пяти рабочих дней, необходимо написать заявление в банк с указанием даты, суммы, реквизитов, номера операции и приложением чека. В обращении следует попросить проверить статус распоряжения и обеспечить возврат.