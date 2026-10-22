Россиянам рассказали о способах найти потерянный телефон

Защитить личные данные и найти потерянный телефон помогут встроенные сервисы геолокации и своевременное обращение к оператору связи. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

При пропаже устройства в первую очередь советуют позвонить на собственный номер или отправить СМС с просьбой вернуть гаджет.

Если найти телефон поблизости не удалось, можно воспользоваться функцией «Локатор» на iOS или сервисом «Найти устройство» на Android. Они позволяют увидеть примерные координаты на карте, включить звуковой сигнал, заблокировать гаджет либо удаленно стереть с него информацию. Для работы инструментов эти функции должны быть активированы заранее.

В случае возможной кражи следует заблокировать SIM-карту через оператора связи, назвав 15-значный номер IMEI, и подать заявление в полицию.