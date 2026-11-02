Россиянам рассказали о шести местах в доме, которые нужно проверить до заморозков

Перед морозами стоит проверить систему отопления: убедиться, что тепло доходит до всех радиаторов, а давление в системе стабильно. Холодная батарея или шум могут указывать на воздух в системе или неисправность насоса. Также необходимо проверить герметичность соединений и работу расширительного бака.

Водопровод может замерзнуть даже в теплом доме, поэтому уязвимые участки на вводе в дом и в неотапливаемых помещениях нужно утеплить или оборудовать греющим кабелем. Наружные поливочные линии необходимо полностью освободить от воды. На крыше до снегопадов стоит проверить примыкания к трубам и стенам, чтобы избежать образования наледи и протечек весной. Если из окон тянет, нужно проверить уплотнители, но при этом убедиться в работе вентиляции, чтобы избежать конденсата.

С наступлением холодов к технике добавляются обогреватели, поэтому до морозов стоит проверить состояние розеток и проводки. Поводом вызвать электрика должны стать нагревающиеся розетки, запах нагретой изоляции или частое отключение автоматов.