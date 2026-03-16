Россиянам рассказали о появлении мошеннической схемы «смс-бомбинг»

По его словам, мошенники начинают с массовой рассылки сообщений, которые имитируют уведомления от официальных сервисов, например, от «Госуслуг». Для этого они используют адреса, похожие на настоящие, например, Gosusluugi вместо Gosuslugi. Затем жертве звонят злоумышленники, представляясь сотрудниками сотовых операторов, банков или госорганов. Они сообщают о взломе аккаунтов и просят сообщить код из СМС или push-уведомления для восстановления доступа.

Воронин советует при подозрении на «смс-бомбинг» сразу обратиться в службу поддержки оператора и ограничить возможность рассылок.

«Ни в коем случае нельзя вступать с мошенниками в диалог, а также сообщать им личные данные и коды подтверждения», — подчеркнул киберэксперт.

Он также рекомендует подключить сервисы защиты от спама и рассылок, предлагаемые большинством мобильных операторов.