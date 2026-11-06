Россиянам рассказали о появлении чат-бота для жалоб на нарушения при поездках на электросамокатах

Ассоциация операторов микромобильности создала всероссийский чат-бот «Самокаты общественный контроль» для приема жалоб на нарушения, связанные с прокатными электросамокатами. Об этом НСН рассказала директор ассоциации, член Общественного совета при Минтрансе РФ Ксения Эрдман.

По словам Эрдман, сейчас чат-бот работает на трех платформах, включая мессенджер Max. Все обращения, касающиеся прокатных СИМов, передают операторам, которые могут выписать штраф или заблокировать пользователя.

Она отметила, что многим людям было неудобно устанавливать дополнительные приложения для жалоб, а чат-бот позволяет быстро заполнить форму. После обращения оператор принимает решение и уточняет информацию о нарушении.