Россиянам рассказали о подходах, которые помогают по-новому раскрывать вкус еды и напитков

Эксперты рассказали о подходах, которые помогают по-новому раскрывать вкус еды и напитков. Об этом ИА «Время Н» сообщили шеф-повар, ресторатор и основатель Berеzka Group Максим Мирсиянов и старший бренд-амбассадор федеральной сети SimpleWine Валерия Мартюк.

По словам Мирсиянова, алкоголь сейчас подбирают не к отдельным продуктам, а ко всей вкусовой палитре блюда.

«Задача пейринга — дополнить гастрономическое впечатление, сделать его более цельным. Например, насыщенные блюда обычно требуют более плотных и структурных напитков», — отметил он.

Мартюк считает, что принцип дополнения лучше всего иллюстрируют классические сочетания. Каберне совиньон идеально дополняет стейк: содержащиеся в вине танины смягчают плотность мяса. Еще один проверенный дуэт — устрицы и шабли: напиток подчеркивает вкус морепродуктов за счет своей минеральности.

Бренд-шеф и соавтор проектов «ГОРЯЧО» и ТТ bistro Дмитрий Степанов отметил рост интереса к локальной гастрономии за последние несколько лет. По его мнению, вкус Нижнего Новгорода передают шроты из волжской уклейки с терпкой бородинской настойкой, пельмени со щукой в паре с шардоне и котлета из дикого лосося с совиньон блан.