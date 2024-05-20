Россиянам рассказали о новой уловке мошенников, предлагающих пройти флюорографию | 360°

Общество 20 мая 2024, 05:20 Россиянам рассказали о новой уловке мошенников, предлагающих пройти флюорографию Калемберг: мошенники придумали новую уловку с предложением пройти флюорографию Freepik

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Аферисты придумали новый способ мошенничества с прохождением якобы флюорографии. Об этом заявил гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг в беседе с РИА «Новости».

«Мошенники продолжают эксплуатировать тематику ОМС, но на этот раз настаивают на прохождении флюорографии в одной из ближайших поликлиник за счет средств обязательного медицинского страхования», — сказал он.

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Эксперт объяснил, что звонок аферистов часто похож на профилактический. Флюорографию действительно проходят раз в год, поэтому у жертв может не возникнуть подозрений.

Мошенники во время разговора предлагают выбрать ближайшую поликлинику для прохождения процедуры, дату и время приема. Чтобы подтвердить запись, человека попросят назвать код из смс.

Когда злоумышленник узнает желанные цифры, то открываются два варианта. Первый — комбинацией подтвердится транзакция по списанию денег со счета. Второй — код предоставит доступ к порталу госуслуг жертвы. Там мошенники могут узнать личную информацию о человеке, которую потом используют в корыстных целях.

Ранее в пресс-службе ВТБ рассказали о новой схеме обмана россиян. Аферисты звонят с фейковых банковских аккаунтов и предлагают жертвам продлить срок якобы заканчивающейся карты.