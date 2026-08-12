Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с долгами родственников

По словам эксперта, мошенники получают персональные данные и связываются с жертвой, сообщая о «задолженности» детей, родителей или других близких. Затем они присылают ссылку или реквизиты с просьбой «помочь погасить долг», отметило ИА НСН.

Аферисты торопят с переводом, пугая ростом штрафов и испорченной кредитной историей. Однако полученные деньги перейдут в руки мошенников, а реквизиты будут использованы в дальнейших махинациях.

Щербаченко подчеркнул, что не стоит отвечать на сообщения от незнакомцев и переходить по ссылкам, которые они присылают. Информацию о наличии кредитов или долгов можно найти на портале госуслуг или в банке.