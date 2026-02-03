Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с отоплением

Эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь предупредил RT о новой схеме мошенничества, связанной с «возвратом» переплаты за отопление.

По словам Бондаря, мошенники рассылают сообщения, якобы от управляющей компании или ЕИРЦ, в которых говорится о положенном возврате средств за переплату по отоплению. Эксперт подчеркнул, что за такими предложениями часто скрывается обман: «За такой новостью, скорее всего, скрывается обман. Мошенники надеются, что человек поверит и перейдет по ссылке, чтобы „получить деньги“».

Бондарь объяснил, что настоящий перерасчет за отопление происходит по-другому: «Настоящий перерасчет за отопление происходит совсем иначе. Он возможен, если в квартире было холодно или отопление отключали надолго». В таких случаях плата снижается согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденным постановлением правительства №354.

Он также отметил, что никаких тайных переплат за прошлые годы не существует, и если бы жителям действительно что-то должны были, то об этом написали бы прямо в квитанции.