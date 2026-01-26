Россиянам рассказали о необходимых мерах безопасности при отправке вещей за рубеж через попутчиков

Уход международных курьерских сервисов сделал отправку посылок из России за границу сложной и рискованной процедурой. По причине долгих сроков доставки государственной почты те, кому важна скорость, все чаще обращаются за помощью к попутчикам. Основатель юридической фирмы Asseal Кирилл Григорьев рассказал «Известиям» о необходимых мерах безопасности при передаче документов и вещей таким способом.

Появляются онлайн-сервисы, помогающие отправителям и путешественникам договариваться о передаче вещей. Однако с ростом спроса увеличилось и число мошеннических схем.

Григорьев советует соблюдать основные меры предосторожности: — Кратко рассказать путешественнику, что находится в посылке, чтобы избежать проблем на таможне. — Отказаться от предоплаты и отдать деньги при получении, убедившись, что с содержимым все в порядке.

Передающим вещи стоит уточнить и проверить их содержимое. Документы перевозить проще всего, так как их легко идентифицировать и они обычно не облагаются таможенными пошлинами.

При перевозке вещей важно знать их вес, объем и стоимость, а также проверить наличие бирок. Для авиапассажиров действует лимит беспошлинного ввоза личных вещей — до 50 кг и общей стоимостью до €10 тыс. Нормы могут отличаться в зависимости от страны назначения и способа пересечения границы.

Особую осторожность следует проявлять при перевозке лекарств, так как препараты, свободно продающиеся без рецепта в одной стране, в другой могут быть ограничены или запрещены к ввозу.

Если передача посылки осуществляется за вознаграждение, то деньги лучше передавать после получения отправления адресатом. Такой подход снижает риски для обеих сторон.

Передача вещей через попутчиков может быть удобным решением, но требует внимательности и понимания таможенных и правовых правил, чтобы избежать финансовых потерь или нарушения закона.