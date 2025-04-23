Россиянам рассказали о лучших амулетах для собеседований

При прохождении собеседования на работу и сдаче экзаменов удачу могут принести природные камни и фигурки, символизирующие крысу и лошадь. Об этом «Москве 24» сообщила эксперт по фэншуй, астролог Анастасия Старун.

По ее словам, символ 2025 года — Змея — напрямую связан со стихией Дерева инь, для которого крыса и лошадь — символические звезды.

«Изображения или фигурки этих животных будут весь год поддерживать в ситуациях, когда в себе нужно найти силы преодолеть препятствия. И чтобы пройти собеседование или сдать экзамен», — сказала астролог.

Старун уточнила, что в качестве талисманов можно использовать янтарь или черный обсидиан, которые символически связаны с этими животными.

«Кто не хочет носить с собой талисман, может разместить фигурку скачущей лошади в южном секторе дома, чтобы во время испытаний придала сил», — добавила она.

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