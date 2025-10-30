Россиянам рассказали о главных заблуждениях в поп-психологии

Врач Петрова отметила, что в поп-психологии не хватает глубины

В современном мире многие сталкиваются со стрессом и ощущением подавленности. В таких условиях люди часто ищут простые решения, которые предлагает поп-психология. Однако это может быть опасно, считают нижегородские врачи-психотерапевты и клинические психологи. Врач-психотерапевт Елена Петрова и клинический психолог Светлана Сумина в беседе с ИА «Время Н» рассказали о главных заблуждениях поп-психологии и преимуществах академической психотерапии.

Эксперты отмечают, что сейчас на рынке много противоречивой информации. Это затрудняет поиск правдивых данных. Поп-психология привлекает своей простотой, но в ней не хватает глубины анализа.

Важное отличие академического подхода заключается в системном анализе и использовании проверенных данных. Из-за отсутствия честности в поп-психологии часто используются манипулятивные приемы.

Например, некоторые специалисты упрощают сложные проблемы, называя любые сложности с близкими «токсичностью». Пациентам советуют навсегда «вычеркнуть» человека из жизни. Профессиональный психолог не дает таких советов, а помогает клиенту разобраться в себе и принять собственное решение.

Семейная терапия помогает парам преодолеть разногласия. Специалист выступает медиатором, помогая наладить диалог. Он видит систему взаимодействия пары и помогает им создать общие правила для совместной жизни.

Важно, что семейный психотерапевт имеет необходимые знания и независим от каждой из сторон. Так обеспечивается объективность подхода, что позволяет решать проблему.