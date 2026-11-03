Россиянам рассказали, когда не стоит извиняться перед другими
«Петербург2»: в гостях не нужно просить прощения за то, что вы уже сыты
Отказ от добавки или чужой просьбы часто сопровождается извинениями, хотя человек не нарушил договоренность. По словам специалистов, многие извиняются автоматически, чтобы избежать неловкости или осуждения, хотя в ряде повседневных ситуаций достаточно просто обозначить свои границы, пишет «Петербург2».
В гостях не нужно просить прощения за то, что вы уже сыты или не хотите выпивать за компанию — достаточно вежливо отказаться. Если в кафе принесли не тот заказ, извиняться за замечание тоже не требуется, поскольку ошибка произошла не по вине гостя. Психологи также отмечают, что взрослые не несут ответственности за поступки других взрослых и не должны извиняться за них. Единственная ситуация, требующая извинений, — это нарушенное обещание, на которое уже рассчитывали.