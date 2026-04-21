Россиянам рассказали, когда начинается сезон сморчков

Сморчки — первые весенние грибы, которые можно найти в лесах уже с середины апреля. Они отличаются уникальной формой и вкусом, но их легко спутать со строчками, которые требуют более осторожного отношения. Об этом написало URA.RU .

Сморчки имеют длинные и тонкие ножки, а строчки — толстые и широкие. Шляпки сморчков покрыты глубокими извилинами, а у строчков — волнистые и бугристые. Цвет сморчков варьируется от светло- до темно-коричневого с серыми оттенками, а строчки обычно окрашены в желто-коричневые или бурые тона с красным отливом. При разрезе сморчки оказываются полыми внутри, в отличие от строчков, которые содержат перегородки.

Сморчки обычно растут кучками, поэтому, заметив один гриб, тщательно проверьте все вокруг. Они классифицируются как условно съедобные грибы, поэтому их необходимо обязательно подвергать тепловой обработке перед употреблением. Свежие сморчки портятся очень быстро, поэтому их лучше всего замораживать или сушить для более длительного хранения.