Россиянам рассказали, какое единоборство может пригодиться в уличной драке

Мнения о том, какое единоборство лучше всего подходит для уличной драки, различаются. Первый российский чемпион UFC, мастер спорта по самбо, актер Олег Тактаров и боец смешанных единоборств, многократный чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко поделились своими мыслями в беседе с RTVI .

Тактаров подчеркнул, что выбор единоборства зависит от ситуации.

«Если вас случайно атаковали в бане или на пляже, вольная борьба будет доминировать. Ну и, естественно, бокс. Правда, сразу оговорюсь, бокс — это еще и путь в места отдаленные. Если мы на улице осенью, зимой или ранней весной, когда люди одеваются, то это дзюдо, самбо, джиу-джитсу. Ну а ММА везде хорошо, потому что ребята, занимающиеся силовой [подготовкой], как правило, пробуют все», — заявил он.

Шлеменко главным вариантом назвал армейский рукопашный бой. Он отметил, что это направление было создано в Воздушно-десантных войсках в советское время для быстрой подготовки бойцов к реальным столкновениям.

«Армейский рукопашный бой — это русское направление, придуманное в воздушно-десантных войсках в советское время для того, чтобы за минимальный срок — два года — подготовить срочника именно к уличной драке и сделать максимально боеспособным», — сказал Шлеменко.

Затем он упомянул ММА, подчеркнув его универсальность из-за широкого набора приемов.