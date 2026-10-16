ТСН24: УК обязаны отрегулировать внутридомовые системы до 15 октября

В Тульской области завершен запуск отопления, решение о котором власти приняли раньше нормативных сроков из-за похолодания и многочисленных обращений жителей. Об этом пишет ТСН24 .

До 15 октября управляющие компании региона обязаны отрегулировать внутридомовые системы. Однако подготовка к зиме не ограничивается только теплом: согласно постановлению Правительства РФ № 290, на УК возложен широкий перечень работ по содержанию общего имущества.

В рамках подготовки к холодам жилищная инспекция требует от управляющих организаций проверить температурно-влажностный режим в подвалах, исключить риски подтопления и промерзания труб, а также обеспечить плотное закрывание дверей в технические помещения. Необходимо отрегулировать доводчики на входных дверях, проверить целостность окон и фурнитуры в местах общего пользования, а также осмотреть козырьки и крыльца. Особое внимание уделяется кровлям: их нужно очистить от мусора и листвы, проверить устройства против наледи и сосулек, а также осмотреть потолки верхних этажей в домах с совмещенными крышами на предмет рисков промерзания.