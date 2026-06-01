Россиянам рассказали, как защитить свои права при отравлении едой из уличных палаток

Если после покупки еды в уличной палатке вы столкнулись с отравлением, ваши права защищены законом. Юрист адвокатского бюро «Михальчик и партнеры ЮК» Ангелина Баканова в беседе с Life.ru напомнила, что согласно статье 7 Закона «О защите прав потребителей» любой вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина, подлежит возмещению продавцом, изготовителем товара или лицом, оказавшим услугу, в полном объеме независимо от их вины и наличия договорных отношений.

Пострадавший может требовать не только возмещения расходов на лечение, но и компенсации морального вреда. В случае выявления нарушений продавец может быть привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ, а в тяжелых случаях — к уголовной по статье 238 УК РФ.

Для удовлетворения требований суда необходимо доказать факт отравления, факт приобретения товара у конкретного продавца, причинно-следственную связь между употреблением продукта и ухудшением здоровья, а также подтвердить расходы на лечение и размер заявленного морального вреда.

Юрист рекомендует обращаться не только в суд, но и в Роспотребнадзор, который может провести внеплановую проверку торговой точки и зафиксировать нарушения санитарных требований.