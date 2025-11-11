Россиянам рассказали, как вернуть деньги за некачественную горячую воду
Жители многоквартирных домов все чаще жалуются на проблемы с горячей водой: из крана течет лишь теплая вода, а плата взимается по повышенному тарифу. По словам доцента кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Натальи Казанцевой, если температура воды не соответствует нормативу (от 60 до 75 градусов), можно получить компенсацию. Об этом написал «ФедералПресс».
Если причиной снижения температуры стали ремонтные работы или аварийная ситуация, перерасчет производится автоматически, без участия жильцов. Управляющая компания обязана урегулировать этот вопрос с ресурсоснабжающей организацией.
«В иных случаях инициировать замер температуры воды может сам потребитель, но любое нарушение должен подтвердить специалист, составив акт», — добавила Казанцева.
Ресурсоснабжающие организации обязаны реагировать на обращения управляющих компаний. Перерасчет производится за каждый час отсутствия горячей воды и за каждые три градуса отклонения температуры от нормы.
Кроме того, Наталья Казанцева отметила, что встречаются и другие проблемы с подачей холодной и горячей воды — снижение давления, загрязнение. Это говорит о необходимости инфраструктурных реформ в системе ЖКХ.