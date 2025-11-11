Россиянам рассказали, как вернуть деньги за некачественную горячую воду

Жители многоквартирных домов все чаще жалуются на проблемы с горячей водой: из крана течет лишь теплая вода, а плата взимается по повышенному тарифу. По словам доцента кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Натальи Казанцевой, если температура воды не соответствует нормативу (от 60 до 75 градусов), можно получить компенсацию. Об этом написал «ФедералПресс» .

Если причиной снижения температуры стали ремонтные работы или аварийная ситуация, перерасчет производится автоматически, без участия жильцов. Управляющая компания обязана урегулировать этот вопрос с ресурсоснабжающей организацией.

«В иных случаях инициировать замер температуры воды может сам потребитель, но любое нарушение должен подтвердить специалист, составив акт», — добавила Казанцева.

Ресурсоснабжающие организации обязаны реагировать на обращения управляющих компаний. Перерасчет производится за каждый час отсутствия горячей воды и за каждые три градуса отклонения температуры от нормы.

Кроме того, Наталья Казанцева отметила, что встречаются и другие проблемы с подачей холодной и горячей воды — снижение давления, загрязнение. Это говорит о необходимости инфраструктурных реформ в системе ЖКХ.