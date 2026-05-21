Россиянам рассказали, как снизить расходы на авиабилеты в сезон отпусков
Некоторые авиакомпании на протяжении всего года предоставляют льготы ветеранам, участникам боевых действий и другим категориям граждан. Информацию о таких предложениях можно получить, позвонив на горячую линию перевозчика. Об этом написал ОТР.
Рейсы, которые отправляются ночью или ранним утром, часто бывают дешевле. Однако специалисты советуют тщательно сравнивать цены, чтобы убедиться, что скидка оправдывает возможные неудобства. Кроме того, на стоимость авиабилетов влияет день недели: перелеты в понедельник, вторник и среду обычно дешевле, чем в выходные, добавило ИА НСН.
Пассажирам стоит рассмотреть тарифы без багажа, которые стоят меньше. Иногда бывает выгоднее выбрать авиакомпанию с более щедрыми нормами ручной клади, чем платить за дополнительное место в багажном отсеке.
