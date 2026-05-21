Россиянам рассказали, как снизить расходы на авиабилеты в сезон отпусков

Некоторые авиакомпании на протяжении всего года предоставляют льготы ветеранам, участникам боевых действий и другим категориям граждан. Информацию о таких предложениях можно получить, позвонив на горячую линию перевозчика. Об этом написал ОТР .

Рейсы, которые отправляются ночью или ранним утром, часто бывают дешевле. Однако специалисты советуют тщательно сравнивать цены, чтобы убедиться, что скидка оправдывает возможные неудобства. Кроме того, на стоимость авиабилетов влияет день недели: перелеты в понедельник, вторник и среду обычно дешевле, чем в выходные, добавило ИА НСН.

Пассажирам стоит рассмотреть тарифы без багажа, которые стоят меньше. Иногда бывает выгоднее выбрать авиакомпанию с более щедрыми нормами ручной клади, чем платить за дополнительное место в багажном отсеке.

Ранее гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев рассказал, как получить компенсацию за уход самолета на запасной аэродром.